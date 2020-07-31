خادم الحرمين يتلقى اتصالًا من محمد بن زايد وملك البحرين للتهنئة بالعيد وتعافيه

المواطن - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالا هاتفيا، اليوم، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله – ومغادرته المستشفى.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – سمو ولي عهد أبو ظبي التهاني بعيد الأضحى المبارك، معرباً عن شكره لسموه على ما أبداه من مشاعر أخوية.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا، اليوم، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وقد هنأه ملك البحرين خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله – ومغادرته المستشفى.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالته على مشاعره الأخوية، وبادله ـ رعاه الله ـ التهاني بعيد الأضحى المبارك.



