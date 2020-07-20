خبر جيد لـ Barcelona قبل مواجهة نابولي

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي Barcelona الإسباني عن آخر تطورات إصابة مدافعه الفرنسي كليموه لينجليه، حيث تعرض للإصابة خلال مباراة البارشا ضد ديبورتيفو ألافيس التي أُقيمت أمس الأحد بالجولة الـ38 والأخيرة في الدوري الإسباني.

وكان لينجليه تعرض للإصابة في مباراة Barcelona وديبورتيفو ألافيس التي أُقيمت أمس وانتهت بفوز برشلونة بخماسية دون رد.

وذكر نادي Barcelona في بيان رسمي له أن لينجليه تعرض للإصابة في الفخذ الأيمن وسيخضع للعلاج في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن لينجليه سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة Barcelona ونابولي الإيطالي في إياب دور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا في الثامن من أغسطس المقبل، حيث تُقام المباراة على ملعب الكامب نو معقل برشلونة.

وفي سياق آخر، تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي Barcelona الإسباني من حصد جائزة “البيتشيتشي” وهي جائزة تُمنح لمن يُتوج بلقب هداف الدوري الإسباني بعد نهاية الموسم.

ميسي يُسجل ثنائية لـ Barcelona

وكان ميسي تمكن من تسجيل هدفين لـ Barcelona أمس الأحد ضد نادي ديبورتيفو ألافيس في مباراة انتهت بفوز البارشا بخماسية دون رد ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين، والأخيرة ببطولة الدوري الإسباني موسم 2019/2020.

ونجح Barcelona في إنهاء موسمه الصعب والمتعثر في الدوري الإسباني بفوز عريض على فريق ديبورتيفو ألافيس، خاصة أن البارشا قبل هذه المباراة مرّ بظروف عصيبة، حيث خسر من نادي أوساسونا في الجولة السابعة والثلاثين، يوم الخميس الماضي وهي الخسارة التي تسببت في فقدان برشلونة للقب الدوري الإسباني. وتمكن ميسي من الفوز بجائزة “البيتشيتشي” للمرة السابعة في تاريخه، والرابعة على التوالي بعد نهاية موسم Barcelona في الليغا الإسبانية. نجم Barcelona هدافًا لـ الليغا يذكر أن ميسي نجم Barcelona أنهى موسم 2019/2020 في صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 25 هدفًا وبفارق أربعة أهداف عن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد. وقبل إقامة مباراة Barcelona ضد ديبورتيفو ألافيس كانت تقارير صحافية إسبانية قالت إن اللاعب البرازيلي آرثر ميلو تعمّد الغياب عن المباراة، وذلك بسبب شعوره بالملل نتيجة عدم المشاركة بصورة منتظمة مع برشلونة بالفترة الأخيرة. وذكرت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية أن آرثر ميلو أعلن حالة العصيان، وأبلغ المدرب كيكي سيتين بأنه لن يُشارك في مباراة ألافيس ضد Barcelona التي أُقيمت أمس الأحد في الليجا بسبب أنه مُصاب في الكاحل. وأكدت الصحيفة الإسبانية المُقربة من النادي الكتالوني، أن ميلو لا يُعاني من أي إصابة قبل مباراة ألافيس ضد Barcelona، لكنه أخبر سيتين بالأمر كونه شعر بالملل من عدم المشاركة في المباريات الأخيرة للنادي الكتالوني. وقبل إقامة مباراة ألافيس ضد Barcelona، كان البارشا وافق على رحيل آرثر ميلو لنادي يوفنتوس الإيطالي، مقابل ضم البوسني ميراليم بيانيتش من فريق السيدة العجوز.



