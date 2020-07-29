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خدمة فرجت مستمرة بعد سداد مديونيات 1356 محكومًا
مستمرة طوال العام في تحقيق أهدافها

خدمة فرجت مستمرة بعد سداد مديونيات 1356 محكومًا

2020/07/29
الساعة 3:17 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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خدمة فرجت مستمرة بعد سداد مديونيات 1356 محكومًا
المواطن - واس
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1 أهداف خدمة فرجت
2 فرجت مستمرة طوال العام

واصلت خدمة فرجت رسم الفرحة على وجوه أسر المحكومين من المواطنين والمقيمين في قضايا مالية غير جنائية وذلك منذ انطلاق الإصدارالثاني من الخدمة في 14 رمضان 1441هـ ، حيث بلغ إجمالي ما تم سداده حتى الآن من مديونيات ( 187،017،430) ريالًا استفاد منها 1356 محكوماً.

أهداف خدمة فرجت

وأوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون أن فرجت حققت جملة من الأهداف الاجتماعية ، وظهر ذلك جلياً في حجم التبرعات المالية للمحكومين والتي ساهمت في الوفاء بالتزاماتهم المالية لدائنيهم وبالتالي إطلاق سراحهم ، مما أكد للجميع روح العطاء والسخاء المتأصلة في المجتمع السعودي وأبنائه.

فرجت مستمرة طوال العام

كما أكد أن الخدمة مستمرة طوال العام وفي أي وقت يستطيع المتبرع الدخول على منصة وزارة الداخلية ” أبشر ” وإكمال إجراءات التبرع ، مشيراً إلى أن الخدمة لا يوجد لها تطبيق في المتاجر الإلكترونية.
وتهدف خدمة فرجت إلى مراعاة عدد من المعايير مثل الآمان والموثوقية والأحقية في الاستفادة ووسيلة آمنة ومستمرة تراعي الخصوصية للمتبرع والمستفيد .




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