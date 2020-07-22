خسارة Arsenal تمنعه من تحقيق حلمه

المواطن - محمد سمعه

خسر الفريق الكروي الأول بنادي Arsenal أمس الثلاثاء من نادي أستون فيلا بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه يُحطم آمال فريق Arsenal

وكان المصري محمود حسن “تريزيجيه” هو من نجح في قيادة أستون فيلا لتحقيق الفوز على حساب Arsenal حيث سجل هدف المباراة الوحيد بالدقيقة السادسة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وبعد خسارة Arsenal من فريق أستون فيلا، تجمد رصيد النادي اللندني عند 53 نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي، بينما أصبح رصيد أستون فيلا 34 نقطة في المركز السابع عشر.

ولو كان Arsenal حقق الفوز ضد أستون فيلا لوصل رصيده من النقاط إلى 56 نقطة في المركز الثامن، حيث سيفصله وقتها عن المركز السادس والمؤهل للدوري الأوروبي 3 نقاط، وذلك في حال خسر وولفرهامبتون بالجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة، ونجح Arsenal في تحقيق الفوز وقتها.

ولكن بعد خسارة Arsenal من أستون فيلا تضاءلت آمال فريق الجانرز في التأهل لمسابقة أوروبية خلال الموسم المقبل.

أرتيتا مُعجب بفوز Arsenal

وكان المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق Arsenal، أبدى إعجابه الشديد بإصرار أستون فيلا على تفادي الهبوط لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي مضيفًا أنهم عرفوا يأخذون ما يريدون من المباراة.

وقبل إقامة مباراة آرسنال ضد أستون فيلا، انتهت مباراة Arsenal vs man city، يوم السبت الماضي بعبور فريق آرسنال إلى الدور النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2019/2020، وذلك بعد الفوز على مانشستر سيتي بثنائية دون رد.

وبدأ الشوط الأول من مباراة Arsenal vs man city، بضغط هجومي كبير من فريق الآرسنال الذي سعى لإحراج مانشستر سيتي، وإحراز الهدف الأول.

وعند حلول الدقيقة التاسعة عشر من عمر الشوط الأول من مباراة Arsenal vs man city، تمكن فريق آرسنال من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الجابوني بيير إيمريك أوباميانج بعد تمريرة عرضية متقنة من الإيفواري نيكولاس بيبي.

وحاول فريق مانشستر سيتي بعد ذلك، إحراز هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول من مباراة Arsenal vs man city، ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي فريق الآرسنال.

وانتهى الشوط الأول من مباراة Arsenal vs man city، بتقدم فريق الجانرز بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، تحسن أداء فريق مانشستر سيتي الذي بدأ في خلق العديد من الفرص الهجومية، وذلك لتسجيل الهدف الأول له في مباراة Arsenal vs man city.

ولكن نجح الآرسنال خلال مباراة Arsenal vs man city في استثمار هجماته المرتدة، حتى تمكن اللاعب الجابوني أوباميانج من إضافة الهدف الثاني له ولـ آرسنال بالدقيقة الثانية والسبعين من عمر المباراة.

وسيواجه الآرسنال بعد فوزه في مباراة Arsenal vs man city، تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الأول من أغسطس المقبل.



