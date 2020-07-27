خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر

المواطن - الرياض
قالت منصة أبشر: إنه يمكن الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية المسجلة على المستفيد أو على أحد أفراد أسرته إلكترونيًّا عبر حسابك في المنصة.
ويمكن الاستعلام عن المخالفات المروية باتباع الخطوات التالية:
– الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية أبشر من (هنا)
– الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية.
– اختيار خدمة الاستعلام عن المرور.
– اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.
– كتابة رقم الهوية الوطنية ورمز المرور.
– سوف تظهر كافة المخالفات المرورية المسجلة.
كما يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عن طريق إدخال رقم اللوحة أو الرقم الخاص برخصة القيادة بدلًا من رقم الهوية الوطنية.
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