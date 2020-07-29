خطوة مهمة من زيدان قبل موقعة مان سيتي

المواطن - محمد سمعه

أقدم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، على خطوة مهمة، وذلك لتجهيز لاعبي الريال، قبل مواجهة نادي مانشستر سيتي أوروبيًا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في شهر أغسطس المقبل.

وذكر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد عبر الإنترنت، أن المدرب زيدان حرص على تقسيم اللاعبين لفريقين من أجل إقامة مباراة مُصغرة بينهم، استعدادًا لمواجهة الفريق الإنجليزي بالمسابقة الأوروبية.

وكان ريال مدريد خسر في مباراة الذهاب، من فريق مانشستر سيتي بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو بمدينة مدريد الإسبانية.

أحد لاعبي الريال يغيب عن مواجهة مان سيتي

وفي وقت سابق، أكد تقرير صحافي إسباني، أمس الثلاثاء، أن أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد أُصيب بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت: “اللاعب المصاب معزول في منزله ولم يشارك في مران المرينغي اليوم، كما أنه سيغيب عن مباراة مانشستر سيتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا”.

وفي السياق ذاته، ذكر برنامج “كواترو” الإسباني، أن ماريانو دياز لم يشارك في مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد اليوم، وهو المشتبه الأول في تعرضه لفيروس كورونا.

وشددت صحيفة “ماركا” الإسبانية، على أن ماريانو دياز هو اللاعب المصاب في صفوف المرينغي، وهو الأمر ذاته الذي أكده برنامج الشيرنجيتو الشهير.

جدير بالذكر أن نادي مانشستر سيتي كان أنهى الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2019/2020 بالمركز الثاني خلف نادي ليفربول المتصدر وبطل المسابقة.

وتُوج نادي ريال مدريد يوم 16 يوليو الجاري بلقب الدوري الإسباني للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه، وذلك بعد الفوز على فريق فياريال بثنائية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الليجا.

مستوى خرافي من بنزيمة لـ الريال

وكان الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد فياريال، شهد تألقًا هجوميًا كبيرًا من قبل لاعبي الريال الذين سعوا لإحراز الهدف الأول.

وتمكن الفرنسي كريم بنزيمة من إحراز الهدف الأول لـ الريال ضد فياريال بالدقيقة التاسعة والعشرين، بعد تمريرة متقنة من اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش. وانتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وفياريال بتقدم النادي الملكي بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني، واصل نادي ريال مدريد ضغطه القوي، وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني حتى نجح بنزيمة في تسجيل الهدف الثاني له من ركلة جزاء بالدقيقة السابعة والسبعين.



