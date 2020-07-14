خليل الزياني ضمن أعظم المدربين في تاريخ كأس آسيا

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن قائمة أعظم المدربين في تاريخ نهائيات بطولة كأس آسيا، والتي شهدت تواجد مدرب المنتخب السعودي السابق، خليل الزياني.

10 مدربين يتنافسون:

وأوضح الاتحاد الآسيوي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن نهائيات كأس آسيا على امتداد تاريخها تحقيق العديد من المدربين لنجاحات كبيرة من خلال قيادة فرقهم إلى التتويج بلقب البطولة، وسيستمر التصويت حتى يوم الاثنين الموافق 20 يوليو.

ويتنافس على لقب أعظم مدرب في تاريخ نهائيات كأس آسيا بجانب خليل الزياني؛ الثنائي محمد رانجبار وحشمت مهاجراني، حيث قاد كل منهما منتخب إيران لحصد البطولة عامي 1972 و1976، مدرب أستراليا أنج بوستيكوغلو.

وتضم القائمة، البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا بعدما حصد لقب كأس آسيا مع الكويت عام 1980 ومع السعودية في 1988، ومواطنه زيكو المتوج مع اليابان بلقب 2004، الإسباني فيليكس سانشيز الفائز مع قطر بنسخة 2019.

كما يُنافس على لقب أعظم مدربي كأس آسيا، الفرنسي فيليب تروسييه المتوج مع اليابان باللقب في 2000، وخرج مع قطر من دور المجموعات عام 2004، البرازيلي جورفان فييرا الفائز بالبطولة مع العراق عام 2007، والإيطالي ألبيرتو زاكيروني حق قاد اليابان لحصد نسخة 2011، وتأهل مع الإمارات إلى نهائي 2019.

خليل الزياني:

وقاد خليل الزياني منتخب السعودية خلال مشاركته الأولى في نهائيات كأس آسيا، عام 1984 في سنغافورة، وأصبح الفريق تحت قيادته أول منتخب يتوج باللقب خلال مشاركته الأولى منذ تتويج إيران باللقب قبل 16 عامًا.

ولم يخسر المنتخب السعودي أي مباراة خلال دور المجموعات، بما في ذلك الفوز على الكويت حاملة اللقب 1- 0، ليتأهل إلى الأدوار الإقصائية، ثم فاز على الصين 2- 0 في النهائي.

واختتم الاتحاد الآسيوي حديثه عن مدرب الأخضر قائلًا: “كما قاد الزياني المنتخب السعودي خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية 1984، وحقق المدرب أيضًا نجاحات على مستوى الأندية خاصة مع نادي الاتفاق”.

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