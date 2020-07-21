دراسة جديدة تحسم الجدل: البعوض لا ينقل كورونا

المواطن- محمد داوود- جدة

بعد الجدل الذي أثاره موضوع إمكانية نقل البعوض فيروس كورونا، حسمت دراسة أمريكية جديدة أجراها باحثون في جامعة كانساس، النقاش، وأكدت أن البعوض غير قادر على نشر الفيروس المستجد.

وتناولت الدراسة أشهر 3 أنواع من البعوض تمثل أهم أنواع النواقل الفيروسية التي يمكن أن تصيب البشر، وجميعها موجودة في الصين مركز تفشي الوباء، وهي: بعوضة الحمّى الصفراء، وبعوضة النمر الآسيوية، وبعوضة خماسية الخطوط.

أمراض يسببها البعوض:

وفي السياق نفسه قال استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور مروان محمد في تصريحات إلى “المواطن“: إن هناك أمراضًا عديدة ينقلها البعوض؛ إذ إن هناك أنواعًا من البعوض مخصصة في نقل الأمراض المختلفة.

وأوضح أن أبرز الأمراض التي ينقلها البعوض هي:

⁃ حمى سندبيس، إذ ينقل البعوض فيروس سندبيس، والذي يسبب ما يسمى حمى سندبيس، وظهر في المناطق الإفريقية قبل أن يتمكن العلماء من اكتشافه في البلدان الأوروبية.

⁃ الحمى الصفراء إذ يعاني المصاب بعد عدة أيام من لسعة البعوضة من الحمى، الصداع، التقيؤ، الدوار، الإمساك، ألم شديد ومستمر بالعضلات. وعدم علاجه قد يؤدي إلى التهاب السحايا أو تدمير الأعضاء الحيوية.

⁃ حمى الضنك وهو مرض مداري ينتقل عن طريق البعوض من جنس الزاعجة، وخصوصًا الزاعجة المصرية، وتتراوح الأعراض بين آلام العضلات والمفاصل إلى الصداع والحمى، وقد تكون مميتة في مراحل متطورة منها.

⁃ مرض زيكا وانتشر مؤخرًا خصوصًا في المناطق المدارية، ومن أعراضه الطفح الجلدي، التهاب الملتحمة، آلام المفاصل والحمى، كما يسبب تشوهات خلقية في حال أصيبت به الحامل.

⁃ حمى غرب النيل، ويشكل هذا المرض خطرًا على كبار السن، أو الأشخاص، الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وقد يسبب التهاب السحايا، والتهاب عضلة القلب.

⁃ مرض شيكونغونيا وترتبط أعراضه بالحمى، وآلام المفاصل. ولكن لا يوجد ضرر دائم، فبمجرد أن ينتهي المرض، يصبح المريض في مأمن طوال حياته. ولا يوجد لقاح ضد هذا المرض.

⁃ ملاريا وهو من أكثر الأمراض الاستوائية المعروفة، ويموت بسببه أكثر من مليون شخص سنويًّا.

لا لقاحات للأمراض:

وختم محمد بقوله: إنه لا توجد لقاحات لمعظم الأمراض التي يسببها البعوض إذ يتم علاج الأعراض؛ لذا يجب اتخاذ كل الوسائل الوقائية التي تمنع من تواجد البعوض أو تكاثره، مع الحرص على عدم تخزين المياه في المنازل بطريقة عشوائية.



