درجة الحرارة في الأحساء الأعلى بين المدن السعودية

المواطن - الرياض

سجلت الأحساء أعلى درجات الحرارة التي تم رصدها اليوم في مدن ومناطق المملكة حيث بلغت درجة الحرارة 49 درجة.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت القيصومة 48 درجة، فيما سجلت كل من الدمام ورفحاء 47 درجة، وبلغت درجة الحرارة في الرياض 46 مئوية، فيما سجلت كل من مكة المكرمة والقصيم 45 درجة لكل منهما.

وكانت أقل درجات الحرارة المسجلة اليوم في أبها والباحة حيث سجلت المدينتان 32 و 30 درجة على التوالي.

حالة الطقس اليوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل، تمتد إلى منطقة نجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعلى طول ساحل البحر الأحمر خاصة الطريق الساحلي، في حين يكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على شرق وجنوب شرق المملكة والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، كما يتوقع أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



