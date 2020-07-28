درجة الحرارة 50 في رفحاء وحفر الباطن غدًا

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تصل درجة الحرارة غدًا إلى 50 مئوية في حفر الباطن ورفحاء فيما ستصل إلى 48 في سكاكا، بينما تسجل كل من الأحساء وعرعر 47 درجة.

أما على صعيد أدنى درجة حرارة متوقعة غدًا فسوف تكون في كل من أبها والباحة حيث تسجل كل منهما 28 مئوية، فيما ستكون 30 في كل من تبوك وحائل، بينما تسجل بريدة والوجه 32 درجة في كل منهما، وستكون درجة الحرارة في جدة 40 وفي مكة المكرمة والرياض 44.

حالة الطقس غدًا

وتوقعت الأرصاد أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق. كذلك لا يستبعد تكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل والرياض.



