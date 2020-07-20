درّب الهلال من قبل .. ما لا تعرفه عن مدرب الشباب الجديد

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الشباب اليوم الاثنين، عن تعاقده مع المدرب البرتغالي بيدرو كايشينيا لقيادة الفريق الكروي الأول بالنادي، خلفًا للمدرب الإسباني لويس غارسيا الذي رحل عن الفريق بعدما رفض تمديد عقده.

السيرة الذاتية لمدرب الشباب الجديد

وسبق لـ بيدرو كايشينيا العمل في السعودية مرتين، قبل تدريبه نادي الشباب، حيث عمل كمدرب مساعد في الهلال مع البرتغالي جوزيه بيسيرو في موسم 2006/2007، وعمل أيضًا كمدرب مساعد لـ المنتخب السعودي الأول خلال الفترة من 2009 حتى 2010.

وتولى بيدرو كايشينيا مسبقًا، العمل كمدرب في العديد من الأندية، حيث درّب نادي باناثينايكوس اليوناني ورابيد بوخارست الروماني وسبورتينج لشبونة البرتغالي.

كما أشرف بيدرو كايشينيا تدريبيًا على أندية أونياو ليريا وناسيونال ماديرا في البرتغال ونادي سانتوس لاجونا المكسيكي.

وخاض تجربة عربية، قبل قدومه لـ الشباب بتدريب نادي الغرافة القطري.

وفي وقت سابق، علّق الإعلامي والناقد الرياضي تركي الغامدي على قُرب اللاعب الأرجنتيني دييغو بيروتي نجم روما الإيطالي من الانضمام لنادي الشباب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحدث الغامدي لـ “الحصاد الرياضي” المُذاع على قناة 24 الرياضية قائلًا: ” الشباب أحضر بانيغا وقادر على إحضار غيره، وإذا حضر بيروتي لـ الشباب، إضافة كبيرة للفريق وتُحسب لـ خالد البلطان رئيس النادي”.

وفي السياق ذاته، أعلنت تقارير إعلامية إيطالية، أمس الأحد هوية النادي السعودي، المُهتم بالتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني دييغو بيروتي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي روما الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ووفقًا لـ موقع “فوتبول إيطاليا” الشهير فإن نادي الشباب هو الذي يُفاوض وكيل بيروتي حاليًا للتعاقد معه في صيف 2020. الشباب يُبرم ثاني صفقة أوروبية وإذا تمت صفقة بيروتي فسوف تكون ثاني صفقة يُبرمها الشباب من أوروبا، بعد تعاقده مع الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب وسط إشبيلية الإسباني. وكان موقع Forza Roma الإيطالي، قال مُسبقًا إن ناديًا سعوديًا عرض على روما شراء بيروتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقدم النادي السعودي عرضًا ماليًا قيمته 2.5 مليون يورو لشراء بيروتي، الذي يرغب روما في التخلص منه بسعر مناسب.



