دعوات بإقالة ترامب وعزله فورًا بعد مطالبته بتأجيل الانتخابات الرئاسية 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

وصف أحد أعضاء الحزب الجمهوري، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالفاشي، مع دعوات بضرورة مسائلته وعزله فورًا بعد أن دعا مرة أخرى إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، مشيرًا إلى مخاوف من أن التصويت عبر البريد قد يؤدي إلى نتيجة مزورة أو غير دقيقة.

وكان قد غرد ترامب أمس قائلًا: مع آليات التصويت المحتملة لهذا العام، سيكون عام 2020 من أكثر الأعوام في التاريخ التي تشهد انتخابات غير دقيقة واحتيالية، وسيكون الأمر محرجًا للغاية للولايات المتحدة.

وتابع التغريدة بصيغة متسائلة قائلًا: تأجيل الانتخابات حتى يتمكن الناس من التصويت بشكل صحيح وآمن؟!

ثم أعاد الدعوة مرة أخرى في مؤتمر صحفي موجز في البيت الأبيض قائلًا: إنه لا يثق في إجراءات التصويت عبر البريد المتبعة هذا العام، قائلًا: إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 ستكون الأكثر تزويرًا في التاريخ.

دعوات بعزل ترامب:

وبعد هذين التصريحين واجه ترامب سيلًا من الانتقادات حتى من بعض أعضاء حزبه الجمهوري؛ إذ قال ستيفن كالابريسي: إن ترامب يستحق العزل بعد دعوته بتأجيل الانتخابات.

وكتب كالابريسي في مقال افتتاحي لصحيفة نيويورك تايمز أن هذه التغريدة الأخيرة فاشية وتتوجب عزل الرئيس مباشرة من قبل مجلس النواب وإقالته من مجلس الشيوخ.

وموقف عضو الكونجرس صادم بشكل خاص لأنه صوت لصالح ترامب في عام 2016 ويحظى بتقدير كبير.

وأشار كالابريسي إلى أن الولايات المتحدة لم تلغ أبدًا انتخابات، ولا حتى في أوقات الحرب، مضيفًا: لذا يجب علينا بالتأكيد ألا نفكر في إلغاء انتخابات الخريف الحالي بسبب قلق الرئيس بشأن التصويت عبر البريد، والذي من المرجح أن يزداد بسبب مخاوف بشأن كوفيد-19.

موقف الكونجرس من دعوة ترامب:

ويُذكر أن الرؤساء الأمريكيين ليس لديهم السلطة لتغيير موعد الانتخابات، ويجب أن يتم ذلك من خلال قانون من الكونجرس، وقد سارع أعضاء مجلس الشيوخ بمن فيهم الجمهوريون والعديد من حلفاء ترامب، إلى القول: إن ذلك لن يحدث.

ترامب يقترح تأجيلًا غير مسبوق للانتخابات الأمريكية



