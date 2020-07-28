دوري محمد بن سلمان.. أبها جاهز ويُصعد 5 لاعبين

المواطن - مروة نبيل

أكد مدير الكرة بنادي أبها خالد شعلان أن فريقه يواصل تدريباته بجدية وحماس، استعدادًا لاستكمال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

استعدادات أبها

وقال تصريحاته لـ”الرياض”: “كانت بداية الاستعداد بعد وصول الجهاز الفني واللاعبين الأجانب من خارج المملكة في إخضاع جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري وجميع منتسبي النادي للفحوص للكشف عن فيروس كورونا في نهاية شهر يونيو الماضي”.

وتابع: “بعد ذلك بدأ الاستعداد الميداني حيث ركز الجهاز الفني على التدريبات اللياقية الصباحية والمسائية لمحاولة الوصول إلى الجاهزية الفنية المناسبة التي تسمح بإكمال ما تبقى من مباريات وخاض الفريق مباراتين وديتين، وقف المدرب على جاهزية اللاعبين وما زال هناك ودية أمام فريق نجران نختم بها الاستعدادات”.

وأضاف: “ولله الحمد كل برامج الاستعداد كانت ناجحة وحسب ما هو مخطط له وكلنا ثقة أننا بتوفيق الله قادرون على مواصلة المسيرة الناجحة وكذلك السعي لتحقيق الأهداف المرسومة من مجلس الإدارة في النادي”.

وواصل: “ساعد على نجاح الاستعداد هو حرص جميع اللاعبين على مواصلة التمارين خلال فترة التوقف وكذلك المتابعة المميزة من الجهاز الفني لتلك التمارين المنزلية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبالنسبة لوضع اللاعبين الأجانب فلله الحمد جميعهم متواجدون ولا يوجد هناك أي إشكالية أو أي عوائق”.

وأردف: “لمسنا انضباطية من اللاعبين يخوضون جميع التدريبات بكل جدية وانضباط كما هي عادتهم من بداية الموسم وكلهم حماس للوصول لأفضل مركز يمكن تحقيقه للنادي وخلال الاستعدادات الحالية ضم عبدالرزاق الشابي مدرب الفريق خمسة لاعبين من درجة شباب مع الفريق الأول والوقوف على مستوياتهم الفنية واختيار من يمكن الاستفادة منه لباقي المباريات، وهم طارق سعيد الشهراني ونواف عامر الصاعدي وسليمان يحيى عسيري وإبراهيم يحيى القاصر وعلي حكمي”.

أبها في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الشباب صاحب المركز الثامن، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

ونجح الفريق الأبهاوي في تحقيق الفوز 9 مرات وخسر 10 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات، وتمكن من تسجيل 32 هدفًا، واهتزت شباكه 39 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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