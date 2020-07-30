دوري محمد بن سلمان .. إعادة توزيع جوائز الأفضلية الشهرية

المواطن - مروة نبيل

اتخذت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين قرارًا جديدًا بشأن جوائز الأفضلية الشهرية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

دوري محمد بن سلمان

وأصدرت اللجنة الفنية بيانًا رسميًا، اليوم الخميس، أكدت من خلاله إعادة توزيع جائزة الرابطة الشهرية لدوري كأس المحترفين، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

وجاء التوزيع الجديد الذي حددته اللجنة مع استئناف الدوري، لتضم مباريات الجولتين 21 و22 والتي أقيمت في مارس الماضي، مع لقاءات الجولة 23 والتي ستقام في مطلع أغسطس، ليتم الإعلان بعدها عن الفائزين بجائزة شهر مارس.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جائزة شهر أغسطس للجولات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الجولة 24 وحتى الجولة 30.

وأكدت اللجنة الفنية استمرار المعايير التي أعلنت عنها في وقت سابق، والتي تعتمد على الأرقام والإحصاءات التي يتم رصدها من قبل “أوبتا” الشريك الإحصائي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، بجانب الآراء الفنية لأعضاء اللجنة.

وتضم اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين كلًا من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت منذ بداية منافسات الموسم الرياضي 2019/ 2020 عن رصدها لجائزة شهرية لأفضل مدرب وأفضل لاعب وأفضل حارس مرمى، حيث يحصل كل منهما على 50 ألف ريال.

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