دوري محمد بن سلمان.. من سيُحقق لقب النسخة الـ12؟

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير عودة منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل، بعد توقفه منذ مارس الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

دوري محمد بن سلمان:

ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، سجل الأبطال، وعلق قائلًا: “6 فرق كُتب اسمهم في سجل أبطال البطولة خلال 11 نسخة، في دوري هذا العام من سيُحقق لقب النسخة الـ12؟!”.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008/ 2009، وحصد الهلال البطولة في الموسمين التاليين، قبل أن يفوز الشباب باللقب موسم 2011/ 2012.

وفاز الفتح بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2012/ 2013، وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بالبطولة في الموسمين التاليين، قبل أن يحصد الأهلي البطولة موسم 2015/ 2016.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2016/ 2017 و2017/ 2018، قبل أن يحصد النصر النسخة الاستثنائية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الهلال يتصدر:

ومن المقرر أن يُقام ديربي الرياض بين الهلال والنصر ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 5 من شهر أغسطس المقبل، وسط طموحات من الفريقين بتحقيق الفوز والاقتراب من الصدارة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في لقاء واحد.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في 3 لقاءات.



