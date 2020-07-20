ديربي الرياض يشهد عودة برنامج الدوري مع وليد

المواطن - مروة نبيل

كشف الإعلامي وليد الفراج، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن موعد عودة برنامجه الدوري مع وليد بعد توقف دام لعدة أشهر.

هكذا ودعناكم ليلة دخول شهر رمضان ونعود اليكم بأذن الله بعد عيد الحج ، اشتقنا لكم وسبحان الله عودة #الدوري_مع_وليد ستتوافق مع اقامة ديربي التحدي بين #الهلال_النصر .. عودة 🔥🔥🔥🔥 .

اخوكم …#وليد_الفراج pic.twitter.com/gpkD0TqUl0 — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) July 20, 2020

الدوري مع وليد:

ونشر وليد الفراج مقطع فيديو عبر “تويتر”، وهو يعلن انتهاء الموسم الأول من برنامجه، وعلق قائلًا: “هكذا ودعناكم ليلة دخول شهر رمضان ونعود إليكم بإذن الله بعد عيد الحج”.

وتابع الإعلامي الرياضي تغريدته عبر “تويتر”، قائلًا: “اشتقنا لكم وسبحان الله عودة الدوري مع وليد ستتوافق مع إقامة ديربي التحدي بين الهلال النصر.. عودة.. أخوكم وليد الفراج”.

وكان الفراج قد أعلن يوم 23 من شهر إبريل الماضي عن انتهاء موسم برنامجه الدوري مع وليد، وذلك بعد أزمة توقف النشاط الرياضي في مارس؛ نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أن يعلن في يونيو الماضي عودته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ديربي الرياض:

ومن المقرر أن يُقام ديربي الرياض بين الهلال والنصر ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 5 من شهر أغسطس المقبل، وسط طموحات من الفريقين بتحقيق الفوز والاقتراب من الصدارة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في لقاء واحد.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في 3 لقاءات.



