دي سوزا يصل المملكة : أخيرًا عدت إلى بيتي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، البرازيلي جوزيف دي سوزا عن وصوله إلى السعودية، اليوم الثلاثاء.

دي سوزا في السعودية

ونشر جوزيف دي سوزا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو له وهو في الطائرة، وعلق قائلًا: “أخيرًا عدت إلى بيتي”.

وبدأ النجم البرازيلي خلال الأيام الماضية في أداء تدريبات بدنية، استعدادًا للعودة إلى السعودية والمشاركة في تمرين الأهلي، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان دي سوزا قد تخلف عن الطائرة التي وفرها الاتحاد السعودي لكرة القدم لإعادة اللاعبين من البرازيل، بعدما تأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد عقب إجرائه للمسحة الطبية الخاصة بالوباء العالمي في بلاده.

الأهلي في الدوري

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن الهلال المتصدر، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 11 مباراة والتعادل في 4 لقاءات والخسارة في 7 مواجهات، ونجح في تسجيل 36 هدفًا، واهتزت شباكه 25 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



