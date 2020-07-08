رئيس الهيئة العامة للموانئ يتفقد ميناء جازان

المواطن- جازان

تفقد رئيس الهيئة العامة للموانئ، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والوفد المرافق له، أمس الثلاثاء، ميناء جازان، وكان في استقباله مدير عام الميناء الكابتن محمد بن عبدالله آدم ومساعده الأستاذ منصور بن إبراهيم الزكري.

متابعة سير المشاريع في جازان:

وجرى خلال اللقاء عقد اجتماع بحث فيه سير العمل والمشاريع القائمة والمستقبلية، وشدد على ضرورة تنفيذها حسب ما خُطّط لها.

وقام رئيس الهيئة العامة للموانئ بجولة ميدانية داخل الميناء، اطلع من خلالها على الأرصفة ومحطات البضائع والساحات والمباني والتجهيزات البحرية، كما اطلع على إمكانات ومقومات الميناء والمشاريع الحالية والمستقبلية.

وأشاد المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب بمستوى التجهيزات والإمكانات المتطورة والكوادر الوطنية المؤهلة العاملة في الميناء، مشيرًا إلى أنها ستُسهم في رفع أداء وجودة الخدمات اللوجستية والكفاءات التشغيلية لتقديم أفضل وأعلى مستوى من الخدمة.

ونوه المهندس الخلب بالدعم السخي الذي يحظى به قطاع الموانئ في المملكة من القيادة الرشيدة، موضحًا أن الهيئة العامة للموانئ لديها خطط وبرامج تطويرية يجري العمل على تنفيذها لتحقيق تطلعات “رؤية المملكة 2030” في قطاع الموانئ السعودية، لتحويلها إلى مركز جذب عالمي.