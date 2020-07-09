رئيس الوزراء السوداني يقبل استقالة 6 وزراء ويقيل وزير الصحة

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أجرى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك تعديلات على طاقم الحكومة الانتقالية في اجتماع طارئ انعقد صباح اليوم الخميس.

وقدم الوزراء استقالاتهم من مواقعهم لإتاحة الفرصة لإعادة تشكيل الحكومة، وقبِل رئيس الوزراء استقالة كل من، أسماء محمد عبدالله، وزيرة الخارجية، د. إبراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، المهندس عادل علي إبراهيم، وزير الطاقة والتعدين، المهندس عيسى عثمان شريف، وزير الزراعة والموارد الطبيعية، المهندس هاشم طاهر شيخ طه، وزير النقل والبنى التحتية، د. علم الدين عبدالله آبشر، وزير الثروة الحيوانية.

وأصدر رئيس الوزراء السوداني قرارًا بإعفاء الدكتور أكرم علي التوم وزير الصحة بعد رفضه تقديم استقالته.

وكلف رئيس الوزراء كلًا من عمر إسماعيل قمر الدين، وزارة الخارجية، وهبة أحمد علي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، والمهندس خيري عبدالرحمن وزارة الطاقة والتعدين، وعبدالقادر تركاوي، وزارة الزراعة والموارد الطبيعية، والمهندس هاشم بن عوف وزارة البنى التحتية والنقل، وعادل فرح إدريس، وزارة الثروة الحيوانية، وسارة عبدالعظيم حسنين وزارة الصحة، بتصريف أعمال الوزارات التالية إلى حين تعيين الوزراء الجدد.