رئيس برشلونة : ميسي سيُغادر البارشا بهذه الطريقة !

المواطن - محمد سمعه

أكد جوزيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يُغادر البارشا إلا عند اعتزال كرة القدم.

وتحدث بارتوميو لصحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية قائلًا: “ميسي سيرحل عن برشلونة بعد اعتزاله كرة القدم في النادي الكتالوني، لا أملك أي شك حول نيته الاستمرار مع الفريق”.

الهدف من تصريحات ميسي

وتابع بارتوميو: “دائمًا نحاول صناعة فريق من اللاعبين الجيدين، بجوار ميسي وتصريحات ميسي بعد خسارة الدوري الإسباني، كانت تحفيز لنا وذلك من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا”.

وأشار بارتوميو إلى أنه لا يُوجد أي خلاف حاليًا بين ميسي ومدرب الفريق الأول كيكي سيتين.

وفي وقت سابق، رد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان الإيطالي على حقيقة ما تم تداوله من أنباء عن اقتراب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني من الانتقال للإنتر بالفترة المقبلة.

مدرب إنتر ميلان يُعلّق على اقتراب ميسي

وعلّق كونتي على هذا الأمر بعد مباراة إنتر ميلان وجنوى، التي أُقيمت أمس السبت بـ الدوري الإيطالي قائلًا: ” ميسي قريب من إنتر ميلان؟ ، هذا كذب وليس حقيقة”.

وتابع كونتي: “من المستحيل انضمام ميسي إلينا، هذا لن يحدث، وميسي نفى هذا الأمر من قبل”.وقبل تصريحات كونتي، قال راديو Rai Sport الإيطالي: إن والد ليونيل ميسي سيتواجد بمدينة ميلانو الإيطالية، للتفاوض مع نادي إنتر ميلان الإيطالي حول انتقال نجله للنيراتزوري بالفترة المقبلة. وأضاف الراديو أن والد ليونيل ميسي، يبحث حاليًّا عن شقة في مدينة ميلانو، تمهيدًا للعيش في المدينة رفقة نجله. وكان ميسي دخل في خلاف مؤخرًا مع الفرنسي إيريك أبيدال المدير الرياضي ببرشلونة، حيث اتهم الأخير لاعبي البارشا بالتخاذل وتحقيق نتائج سلبية، بينما رد ميسي عليه وطالبه بتحديد الأسماء المتهمة بالتقصير.



