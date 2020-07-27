رابط الاستعلام عن نتائج القبول للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية

المواطن - الرياض

تساؤلات من الطلاب وأولياء الأمور حول موعد ورابط الاستعلام عن نتائج القبول للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية.

وفي التفاصيل، أوضحت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض أن بوابة القبول الموحد ستعلن يوم غد الثلاثاء 7 ذي الحجة 1441 هـ أسماء الطلاب المقبولين في الفرز الأخير عبر بوابة القبول الموحد للطلاب الذي يمثل جميع المرشحين للقبول في جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض.

وأوضحت اللجنة أنه سينتهي موعد تأكيد القبول للفرز الأخير الساعة “12” ظهراً من يوم الخميس 16 / 12 / 1441هـ، داعية الطلاب المقبولين إلى سرعة المبادرة في تأكيد القبول عبر الدخول على حساب الطالب في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد.

ولفتت اللجنة إلى أنه سيتم استبعاد أي طالب لم يؤكد قبوله بعد نهاية الموعد المحدد من بوابة القبول نهائيا.

ويمكن الاستعلام عن نتائج القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض من خلال بوابة القبول الموحد عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



