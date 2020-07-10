رابط التسجيل في بوابة أكاديميا لطلاب الثانوية العامة

المواطن - محمد الدريني

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد عن تنظيم باسم “ملتقى العمادة لقبول عام 1442هـ” مساء الأحد 21 ذي القعدة ضمن مشروع مبادرون والذي يستهدف طلاب وطالبات الثانوية العامة.

أهداف الملتقى

ويهدف الملتقى إلى توعية الطلاب والطالبات بالسياسات والآليات الخاصة بالقبول الجامعي عبر بوابة “أكاديميا” بالإضافة إلى الشروط الخاصة ببعض التخصصات، وإعطاء خریجي الثانویة العامة صورة تفصیلیة عن التخصصات المطروحة في الجامعة وطبیعة الدراسة فیھا والمستقبل الوظیفي لكل تخصص، وإعطاء خریجي الثانویة العامة صورة عامة عن جامعة الملك خالد وآلیة القبول ولوائحھا وأنظمتھا الأكادیمیة الخاصة بالقبول والتسجیل.

ويمكن للطلاب الراغبين في التسجيل في المتلقي عن بعد التسجيل من (هنا).

رابط التسجيل عبر بوابة أكاديميا

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بجامعة الملك خالد التسجيل عبر بوابة أكاديميا؛ وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة أكاديميا من (هنا).

طلب قبول بكالوريوس للطلبة.

ثم اختيار طلب قبول للطلاب أو الطالبات.

تعبية البيانات المطلوبة.

الضغط على تقديم طلب.

المسابقة الوطنية لتعزيز الولاء والانتماء

من جهة أخرى تطلق ‫جامعة الملك خالد ممثلة في وحدة التوعية الفكرية وضمن مشروع ‫”مبادرون” السبت القادم، المسابقة الوطنية الإلكترونية المعززة للولاء والانتماء “يدٌ بيد للحفاظ على بلادنا” بجوائز مالية في سبعة فروع.

رفع مستوى الوعي الفكري

وأوضح المشرف على وحدة التوعية الفكرية بالجامعة الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي في تصريحات سابقة أن المسابقة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الفكري لدى عموم أفراد المجتمع من خلال تزويدهم بسبل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة، والتعريف بآليات استغلال التنظيمات المتطرفة لوسائل التواصل الاجتماعي لبث الأفكار المنحرفة، وتعزيز الانتماء الوطني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.