راموس يغيب.. هل يتأثر ريال مدريد ضد ألافيس ؟

المواطن - مروة نبيل

يغيب مدافع المرينغي، سيرجيو راموس عن مباراة ريال مدريد ضد ألافيس المقرر إقامتها، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

غياب راموس

ويسعى المرينغي للظهور بشكل مميز في مباراة ريال مدريد ضد ألافيس المقبلة، لمواصلة سلسلة انتصاراته والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، ولكنه سيفقد راموس الذي يُعد واحدًا من أبرز عناصر الفريق.

وسيفقد المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان مدافعه سيرجيو في مباراة ريال مدريد ضد ألافيس بسبب تراكم البطاقات، الأمر الذي قد يؤثر على المرينغي على الصعيدين الدفاعي والهجومي، خاصة أنه أحرز العديد من الأهداف المؤثرة.

ونجح سيرجيو 5 أهداف لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد منذ عودة الدوري الإسباني الممتاز بعد أزمة فيروس كورونا، ومنهم هدفا الفوز بنتيجة 1/0 ضد خيتافي وأتلتيك بيلباو في الجولتين الماضيتين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ريال مدريد ضد ألافيس

وتُعد مباراة ريال مدريد ضد ألافيس سهلة نسبيًا على المرينغي، خاصة أنه منافسه تعرض لـ5 خسائر متتالية، وتمت إقالة مدربه آسيير جاريتانو من قيادة الفريق بالأمس بعد الهزيمة من بلد الوليد.

وينفرد المرينغي بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 77 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن برشلونة الوصيف، فيما يقع ألافيس في المركز الـ17 برصيد 35 نقطة.