رسائل الهلاليين للإدارة بعد التوقيع مع حمد العبدان والغامدي

المواطن - محمد سمعه

وجّه العديد من جمهور نادي الهلال، عدة رسائل مهمة إلى إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل وذلك بعد توقيع عقدين احترافيين مع كل من لاعب الوسط حمد العبدان والحارس نواف الغامدي.

وأشاد الكثير من جماهير الهلال بخطوة إدارة النادي بالتجديد لشباب الهلال مثل حمد العبدان ونواف الغامدي، معربين عن آمالهم في الدفع بهما في صفوف الفريق الكروي الأول خلال المرحلة المقبلة.

الهلاليون يُطالبون باكتشاف المواهب مثل حمد العبدان والغامدي

كما طالب الكثيرون إدارة الهلال بالاستمرار في البحث عن المواهب في أكاديمية الهلال لإعطائهم عقوداً احترافية في الفترة المقبلة، على غرار ما حدث مع حمد العبدان ونواف الغامدي.

وكان الحساب الرسمي لنادي الهلال أعلن أمس السبت عن توقيع كل من حمد العبدان ونواف الغامدي على عقود احترافية لتمثيل صفوف الفريق الكروي الأول بالأزرق حتى صيف عام 2023.

الشهري وغوميز يُوقعان قبل حمد العبدان والغامدي

وقبل توقيع حمد العبدان ونواف الغامدي على عقودهما مع الهلال، كانت الإدارة الهلالية جددت عقد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز حتى صيف عام 2022، عن طريق استخدام الفن السامري.

وركز الهلال على شراء عقد صالح الشهري من نادي الرائد نهائيًا مقابل 10 ملايين ريال، وهو ما تم بالفعل، حيث انضم اللاعب لصفوف الأزرق حتى صيف عام 2024، ليكون رابع لاعب يُوقّع عقدًا احترافيًا مع حمد العبدان ونواف الغامدي وبافيتيمبي غوميز.

ويستعد الفريق الكروي الأول بـ الهلال لاستئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة النصر بالجولة الثالثة والعشرين، في الخامس من أغسطس المقبل.



