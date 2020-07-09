رسالة خالد الشعلان لـ فهد المولد بعد أزمته

المواطن - محمد سمعه

وجّه الناقد الرياضي خالد الشعلان رسالة إلى فهد المولد لاعب نادي الاتحاد وذلك بعد كتابته لمجموعة من التغريدات كشف فيها تفاصيل أزمته مع النادي مؤخرًا.

وقال الشعلان لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية: “فهد المولد مشكلته مع الاتحاد ليست مشكلة مالية، وقال إنه اختار الوقت المناسب للتعبير عن أزمته، لكن الحقيقة الوقت غير مناسب كونه لاعب قدوة للفريق وكان يجب عليه الانضباط أكثر من ذلك”.

وأضاف الشعلان: “فهد المولد قال إنه لم يود تقديم شكوى ضد الاتحاد إلى الفيفا، وهذا يدل على عدم علمه بالقانون، هناك لاعبون كانوا يلجؤون إلى القانون من أجل الحصول على حقوقهم”.

سلسلة تغريدات تكشف تفاصيل الأزمة

وفي وقت سابق، كشف فهد المولد تفاصيل أزمته مع إدارة نادي الاتحاد من خلال سلسلة تغريدات عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل.

وكان فهد المولد قد غادر معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في أبها دون الحصول على إذن مسبق، وأصدرت الإدارة بيانًا بشأن هذه الأزمة، ما أثار غضب اللاعب.

وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. جاء الوقت اللي أوضح فيه موقفي من الإشكالية التي أخذت أبعاد حقيقة استغربها من بعض الأحبة من جمهور الاتحاد الغالي”.

وتابع: “تعلمون أن “الوفاء” عملة نادرة في هذا الزمن ولأني اعتبر نفسي وبكل فخر (ابن هذا النادي العظيم بتاريخه ورجالاته وجماهيره الغالية على قلبي) فلم أتجرأ يومًا على تقديم شكوى أو مظلمة ضد النادي الذي اعتبره “بيتي الثاني” ولم أساوم يومًا عليه أو أفضل عروضًا أتيحت لي في أسوأ ظروف الكيان”.

فهد المولد يتحدث عن عشقه لـ الاتحاد

وواصل فهد المولد تغريداته قائلًا: “كل ذلك من دافع حب وعشق لهذا الكيان الشامخ، وليست من أخلاقياتي مفاضلة (الاتحاد) مع أي نادٍ آخر مع احترامي للجميع، ولكن مع كل ذلك أود توضيح بعض الأمور والملابسات الأخيرة لأني صاحب الشأن، ومن حق الجماهير عليّ أن تعرف الحقيقة وتفاصيلها مني شخصيًا”.

وأضاف: “نعم أنا لي مستحقات متأخرة تجاوزت الـ20 مليون ريال ولي عدة سنوات أطالب بها فأنا ابن النادي وكنت أنتظر من الإدارة حفظ حقوقي كغيري من اللاعبين المحترفين الذين يشتكون لمجرد رواتب وتصبح قضايا في لجان فض المنازعات داخليًا وخارجيًا ويأخذون حقوقهم من خلال تشويه النادي بهذه القضايا”.

وأردف: “ولأني أعي معنى الوفاء للكيان وجماهيره الغالية انتظرت سنوات من الوعود التي لا تتوقف وكل مرة أعشم نفسي وأصبرها لعل وعسى، حتى ضاقت عليّ لدرجة لا أحد يتحملها وكل مرة أتلقى وعودًا لا تفي بالحصول على مستحقاتي”.

واستكمل فهد المولد حديثه قائلًا: “لم أتقدم بشكوى طوال مسيرتي مع النادي اللي أحبه وأعشقه ولم يخرج لي أحد من الإدارة للتفاهم حول الأمر وحل الموضوع وديًا، ولكن كل ذلك لم يحصل”.

وتابع: “وعليه بدل تقديم شكوى أعلنت رفضي للتعامل غير الاحترافي وغير الإنساني من الإدارة بطريقتي الخاصة والتي ربما لم تعجب البعض ومتأكد أنها ستعجبهم لو تعاملوا مع وعود الإدارة المستمرة دون مصداقية مثلما شنوا عليّ حملاتهم المغرضة والمعروف أصحابها وأهدافهم وأجندتهم التي يعملون من خلالها”.

وعلق على بيان نادي الاتحاد قائلًا: “البيان الذي أصدرته الإدارة أحترمه كما أحترم الجميع، ولكن أتمنى أن يحرصوا على حفظ مستحقاتي كما فعلوا مع بعض زملائي اللاعبين، ولم يصدروا بيان بحقهم”.

واختتم تغريداته بشأن أزمته مع الاتحاد قائلًا: “ما زلت أقدر إدارة الأستاذ أنمار الحائلي وأحترم الكيان وجماهيره ولكن إعلاني للرفض بهذه الطريقة يؤكد أنني صبرت عليهم وتحملت كثيرًا وما عاد عندي طاقة أتحمل مواعيد لها سنوات وإدارة أنمار عارفة كل شيء”.