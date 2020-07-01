رسالة رامي الحسن لإدارة الرائد

المواطن - مروة نبيل

وجه المعد البدني لفريق الرائد، الفلسطيني رامي الحسن رسالة إلى مجلس الإدارة بعد تكليفه بقيادة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم لحين عودة المدير الفني البلجيكي بيسنيك هاسي من بلاده.

رامي الحسن

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد قد استأنف تدريباته مؤخرًا تحت قيادة رامي الحسن تمهيدًا لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقال رامي الحسن عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بعد عودة النشاط الكروي والتدريبات استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري السعودي للمحترفين وتكليفي من قبل إدارة نادي الرائد ومدرب الفريق لقيادة التدريبات لحين عودة المدرب القدير بيسنيك هاسي من بلاده، أتقدم بالشكر لإدارة النادي ورئيس النادي ومدرب الفريق على هذا التكليف”.

وسبق أن تواجد رامي الحسن مع المدرب البرتغالي فيتور بيريرا خلال فترة تواجده في النادي الأهلي، وأكمل دراسته بعد ذلك وحصل على شهادة UEFA PRO والتي تُمكنه من تدريب أي فريق أو منتخب دولي.

الرائد

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز السابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، بالتساوي مع التعاون صاحب المركز السادس، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة هذا الموسم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز 9 مرات وتعادل في 5 مباريات وخسر 8 مرات، وتمكن من تسجيل 30 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 40 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.