رسالة منتشرة عبر واتس آب تهدد باختراق هاتفك وسرقة بياناتك

المواطن - متابعة

حذر خبراء التقنية من رسالة متداولة عبر تطبيق التراسل الفوري الشهير “واتس آب” تهدد باختراق الهاتف وسرقة البيانات.

وأكد الخبراء أن هناك فيديو يُسمى مارتينليلي Martinelli عند الضغط عليه في الرسالة المنتشرة تتم عملية الاختراق.

وجاء في نص تلك الرسالة : “تحذير إلى جميع أصدقائك، إذا كنت تعرف أي شخص يستخدم “واتس آب”، فيمكنك نقل هذا، واتس آب سيصدر فيديو جديدًا يُسمى Martinelli ، وعند فتحه يحدث الاختراق.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها تداول مثل هذه الرسالة، حيث سبق وظهرت تلك الرسالة عام 2017 ولكنها كانت باللغة الإسبانية.



