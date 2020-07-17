رسالة نارية للأهلاويين بعد انضمام عبدالفتاح عسيري لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

وجّه الناقد الرياضي والإعلامي عادل الملحم رسالة إلى جماهير الأهلي، التي غضبت بعد انتقال عبدالفتاح عسيري من الراقي إلى النصر ولمدة 3 مواسم.

وغرد الملحم عبر حسابه في “تويتر” قائلًا بعد انضمام عبدالفتاح عسيري: ”رسالة إلى بعض محبي النادي الملكي ممن امتعضوا من انتقال عبدالفتاح عسيري للنصر، ماذا لو التقيت مصادفة نجم من نجوم الكرة السعودية وسألته هذا السؤال: هل ستجدد مع ناديك؟، ثم أجاب حسب عرضهم لي! بالله عليك ماذا تفهم من هذه الإجابة؟ هل سمعته يقول أنا ابن النادي وسأوقع على بياض مثلًا؟”.

الوصف المثالي لمفاوضات عبدالفتاح عسيري:

وأضاف الملحم واصفًا مفاوضات عبدالفتاح عسيري: ”لا نضحك على بعض أي نجم مطلوب من قبل الأندية سيكون محل اهتمام الآخرين وستصله عروض مباشرة من وكيل أعماله وهو أيضًا مستفيد سيخبره أن عقدك سينتهي بعد سنة مثلًا وهناك من على استعداد أن يوقع معك بهذا الرقم، بالله عليكم هل سيكون رده ونحن في زمن الاحتراف والمادة أنا باقي مع فريقي مهما حصل؟”.

وتابع الناقد الرياضي: “أخيرًا هناك مثل شعبي يقول: العطشان يكسر الحوض، لندع المثاليات التي لا تخرج إلا إذا تعارض الأمر مع مصلحة فريقي ونركز على أننا في زمن الاحتراف، المفاوضات الشفوية إن حضرت لا تغير شي في الأمر طالما أنا متمسك بلاعبي ومستعد أن ألبي طلباته وهو الأمر الذي تحدث به عبدالفتاح عسيري في الرياضية”.

وكانت صفقة عبدالفتاح عسيري أثارت الجدل بين الجماهير الرياضية في السعودية، خاصة أن الهلال والاتحاد دخلا بقوة في المنافسة مع النصر، قبل أن يحسمها العالمي لمصلحته في نهاية الأمر.

تفاصيل عقد عبدالفتاح عسيري مع النصر:

وعلّق الإعلامي محمد البكيري المعروف بميوله الاتحادية على صفقة انتقال عبدالفتاح عسيري لـ النصر قائلًا عبر “تويتر”: “مبروك لنادي النصر، زعيم الكرة السعودية القادم، أغلى صفقة لاعب سعودي، عرض الأهلي كان 6 ملايين في 3 سنوات، وعرض الهلال كان 7 ملايين في 3 سنوات، أما عرض النصر فكان 9 ملايين في 3 سنوات، كش ملك”. ومن ناحية أخرى قيل: إن إدارة النصر، قدمت عرضًا ضخمًا لـ عبدالفتاح عسيري يصل إلى 20 مليون ريال، كراتب خلال عقد مدته 3 سنوات مع تقديم فيلا سكنية وسيارة فاخرة، لإقناع عسيري بالانضمام لأصفر العاصمة وفقًا لـ“عكاظ”. وشارك عبدالفتاح عسيري مع الأهلي في 112 مباراة في مختلف البطولات القارية والمحلية والعربية، كما سبق له إحراز 22 هدفًا مع الراقي في جميع البطولات، مع صناعة 34 آخرين. وسبق لـ عبدالفتاح عسيري تسديد 58 كرة على شباك المنافسين مع الأهلي، كما صنع 134 فرصة للتسجيل. كما تمكن اللاعب عبدالفتاح عسيري من تحقيق 288 مراوغة ناجحة مع الأهلي خلال آخر 4 سنوات في مختلف المسابقات. وكانت تقارير صحافية، ذكرت أن كل هدف سجله عبدالفتاح عسيري لـ الأهلي تُقدر قيمته بمليون ونصف المليون ريال.



