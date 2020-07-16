رسالة نارية من النصر لـ الهلال قبل الديربي

المواطن - محمد سمعه

وجّه نادي النصر رسالة من العيار الثقيل لجاره الهلال، وذلك قبل الديربي الناري بينهما المنتظر إقامته في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الخامس من أغسطس المقبل.

ويأتي نص الرسالة حول تغلب النصر على الهلال بالتعاقد مع اللاعب عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي الذي دخل الفترة الحرة مع الراقي، ورفض مؤخرًا تجديد عقده مع الأهلي.

ويُعد تعاقد النصر مع عسيري بمثابة تفوق كبير وواضح لأصفر العاصمة على جاره الذي رغب بقوة في ضم اللاعب لتدعيم الناحية الهجومية لديه.

تفاصيل عرض النصر لضم عسيري

وقيل: إن إدارة النصر ستقدم عرضًا ضخمًا لـ عبدالفتاح عسيري يصل إلى 20 مليون ريال، كراتب خلال عقد مدته 3 سنوات مع تقديم فيلا سكنية وسيارة فاخرة، لإقناع عسيري بالانضمام لأصفر العاصمة وفقًا لـ“عكاظ”.

البكيري يُعلق على حال اللاعب السعودي

وقبل انتقال عبدالفتاح عسيري لـ النصر، أكد الإعلامي الرياضي محمد البكيري على أن اللاعب السعودي يُزايد على ناديه، وذلك من أجل الحصول على امتيازات مالية بعقده الجديد وهو لا يستحقها.

وكتب البكيري عبر حسابه في “تويتر” : “4 سنوات، يمنحون الأندية أقل مما تستحق عقودهم الضخمة معهم، ثم عند التجديد يتذكرون حقهم وحق أسرهم بالعرض الأفضل، ويتناسون أن الأندية وجماهيرها أيضًا كانت لا تريد منهم الأفضل أو الأقل، وهم بقمصانها، لكن كانت تريد حق عقودها من عطاء وانضباط اللاعب، اللاعب السعودي يُزايد”.

وتأتي هذه التغريدة ردًا على الشروط التي وضعها عبدالفتاح عسيري لتجديد عقده مع الأهلي، وردًا أيضًا على رحيل فهد المولد من معسكر الاتحاد يوم 8 يوليو الجاري بدون إذن من النادي بسبب مستحقاته المتأخرة، لكنه عاد بعد حل المشكلة مؤخرًا.

وفي وقت سابق، وجّه الإعلامي الرياضي طارق النوفل تساؤلًا غريبًا للجماهير الرياضية السعودية، وذلك بمناسبة مفاوضات النصر مع عبدالفتاح عسيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي.

وغرّد النوفل عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قائلًا: “هل هناك لاعب سعودي يستحق 18 مليون ريال لموسمين فقط وفيلا وسيارة ؟”.

وعلّق بعض المغردين على تغريدة النوفل حيث قال أحدهم إن اللاعب السعودي يستحق 3 ملايين ريال بالموسم، مضيفًا بأنه إذا كان لاعبًا خارقًا فسيكون من المناسب له الحصول على أربعة ملايين ونصف المليون ريال بالموسم.



