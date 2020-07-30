رسميًا .. الشباب يُمدد عقد العويشير لنهاية الموسم

المواطن - محمد سمعه

أعلنت إدارة نادي الشباب اليوم الخميس، وبشكل رسمي عن تمديد عقد إعارة الحارس عبدالله العويشير حتى نهاية موسم 2019/2020.

وكان العويشير انضم لنادي الشباب على سبيل الإعارة قبل انطلاق موسم 2019/2020، ولكن الموسم لم ينتهِ بعد بسبب تعليقه منذ منتصف مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، لكن مباريات الموسم سوف تعود من جديد بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة نادي الشباب أنها قامت، يوم السبت الماضي، بتمديد عقد اللاعب عبدالمجيد الصليهم لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالليث حتى نهاية موسم 2019/ 2020.

الشباب يُمدد للصليهم مثل العويشير

وذكر الحساب الرسمي لـ الشباب عبر “تويتر” أن إدارة النادي برئاسة خالد البلطان، قررت التمديد للصليهم حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وفي وقت سابق، أكد مصدر رسمي في نادي الشباب لـ”الرياضية”، أن الإدارة مددت عقدي عبدالمجيد الصليهم وحسن معاذ للبقاء في الفريق الأول حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد الاتفاق مع اللاعبين. وأوضح المصدر أن تمديد عقد عبدالمجيد الصليهم تمَّ دون الرجوع إلى إدارة نادي النصر، خاصة أن عقده مع الشباب كان ساريًا قبل تعليق النشاط الرياضي بسبب أزمة فيروس كورونا والتي تسببت في إيقاف المسابقات منذ مارس الماضي. الشباب يحتفظ بالصليهم رغم انضمامه لـ النصر وكان الصليهم قد وقع عقدًا مع النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لينضم إلى صفوفه بداية من الموسم الجديد، ولمدة 3 سنوات، وأكدت أن العالمي سيكون بوابته إلى المنتخب السعودي. ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المقرر استئنافها مطلع شهر أغسطس المقبل. ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالليوث في تحقيق الفوز 9 مرات وخسر مثلها، وتعادل في 4 مواجهات، وتمكن من تسجيل 28 هدفًا، واهتزت شباكه 30 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



