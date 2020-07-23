رسميًا .. الهلال يشتري عقد صالح الشهري ويحرم النصر منه

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال اليوم الخميس عن شرائه لعقد المهاجم صالح الشهري من صفوف نادي الرائد مقابل 10 ملايين ريال، ليبقى اللاعب مع الأزرق حتى عام 2024.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر “تويتر” فيديو أعلن من خلاله عن شرائه عقد الشهري حتى عام 2024، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها مع بطل آسيا بالفترة الأخيرة.

الهلال يُلبي مطلب الرائد

وعلّق الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل على الصفقة قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “منحت إدارة الهلال نظيرتها في الرائد، وبشكل شفهي موافقتها المبدئية على شراء عقد المهاجم صالح الشهري وذلك بدفع مبلغ 10 ملايين ريال دفعة واحدة وفقًا لمطالب إدارة الرائد”.

وأضاف المريسل: “ومن مصادري فإن هناك ناديين مستعدين لشراء عقد الشهري من الرائد خلال الفترة القادمة”.

الهلال يحسم صفقة صالح الشهري قبل النصر

وقبل إتمام الصفقة بشكل رسمي، كانت إدارة الرائد اتخذت قرارًا تعليقًا على تأخر الهلال في حسم صفقة صالح الشهري، حيث تُفكر إدارة الرائد في بيع صالح الشهري لـ النصر أو الأهلي وفقًا لـ “مكة” خاصة أن الفريقين بحاجة لتعزيز صفوفهما الهجومية.

وقيل إن إدارة الهلال تراجعت عن شراء صالح الشهري نهائيًا من الرائد، بعدما وجدت أن إدارة النادي طلبت مبالغ مالية طائلة، وذلك من أجل إتمام الصفقة.

وفي وقت سابق، فكّر نادي الهلال في التعاقد مع النجم فهد المولد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحول هذا الأمر قام الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل بكشف كافة التفاصيل عن اهتمام الهلال بضم المولد، حيث أطلق على الأمر اسم “اللغز المثير للجدل”.

وكان المريسل ألمح يوم 21 يونيو الماضي أن الهلال مهتم بضم فهد المولد، قائلًا بأن عرضًا مغريًا من الأزرق وصل إلى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي. وأشار المريسل إلى أن الهلال فكّر في التفريط هتان باهبري ونواف العابد لنادي الاتحاد مقابل ضمّ المولد مع تقديم عرض مالي قيمته 5 ملايين ريال. وذكر المريسل أن الاتحاد لم يقبل بعرض الهلال، خاصة أن الفريق الاتحادي لا يُفكر على الإطلاق في التفريط في المولد خلال الفترة المقبلة.



