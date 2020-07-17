رسميًّا .. انتخاب ريما بنت بندر عضوًا باللجنة الأولمبية الدولية

المواطن - واس

انتخبت اللجنة الأولمبية الدولية منذ قليل الأميرة ريما بنت بندر عضوًا في اللجنة، وذلك خلال الجلسة الأولمبية التي عُقدت اليوم الجمعة.

وقرر المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، يوم الأربعاء 10 يونيو الماضي، ترشيح الأميرة ريما بنت بندر لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية.

ووُلدت الأميرة ريما بنت بندر في الرياض في فبراير من عام 1975، كما نالت شهادة البكالوريوس في مجال دراسات المتاحف من جامعة “جورج واشنطن” الأمريكية.

وعند حلول شهر أغسطس من عام 2016، عُينت الأميرة ريما بنت بندر كوكيلة لرئيس هيئة الرياضة في ذلك الوقت بالقسم النسائي، ثم تولت بعد ذلك مهمة رئاسة الاتحاد السعودي للرياضات المجتمعية كأول امرأة سعودية تتولى رئاسة اتحاد رياضي.

وواصلت الأميرة ريما بنت بندر نجاحها لتُصبح سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير في أواخر فبراير من العام الماضي.

وسبق للأميرة ريما بنت بندر أن نالت مجموعة من الجوائز مثل الحصول على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم بمجال الإبداع الرياضي بعام 2017، كما صُنفت من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن النساء الأكثر تأثيرًا في العالم العربي.



