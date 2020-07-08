رضيع يخرج من رحم أمه ملتقطًا اللولب

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فوجئ طبيب التوليد بمستشفى هاي فونج الدولي في فيتنام تران فيت فونج، أثناء توليد سيدة تبلغ من العمر 34 عامًا، بأ​​​​​​ن الرضيع يمسك بيده اللولب الذي أدخلته والدته في رحمها منذ عامين لمنع الإنجاب.

وتظهر الصور المأخوذة من قبل طبيب التوليد، المولود الجديد ممسكًا بـ اللولب وقال: بعد الولادة، اعتقدت أن حمل الجهاز مثير للاهتمام، لذلك التقطت صورة، لم أظن قط أنها ستلقى الكثير من الاهتمام، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأضاف الطبيب: اللولب قد يفشل في منع الحمل إذا انتقل من مكانه الأصلي، شارحًا أنه من الناحية العملية، بعد إدخاله في رحم المرأة، يهدف اللولب إلى إطلاق إما النحاس أو الهرمونات لمنع الحيوانات المنوية من تخصيب أي بويضات.

وأكد تران أن الرضيع بصحة جيدة وظل تحت الملاحظة مع والدته.