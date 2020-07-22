رفع ثوب الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج

المواطن - مكة المكرمة

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأربعاء الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريبًا، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبًا من الجهات الأربع، وذلك جريًا على العادة السنوية استعدادًا لموسم الحج.

سبب رفع ثوب الكعبة:

وثوب الكعبة هو من أحد مظاهر التبجيل لبيت الله الحرام، ومع ذلك يتم رفعه خلال موسم الحج كل عام ثلاثة أمتار، حيث إن هناك 3 أسباب لرفع ثوب الكعبة في موسم الحج وهي:

حماية ثوب الكعبة والحفاظ عليه ومنع العبث به.

تعرضه لبعض الضرر كالتمزق نتيجة تعلق بعض الطائفين به.

لمنع بعض السلوكيات المعتقدة ببركة الكعبة.

ويتم رفع الكسوة بارتفاع 3 أمتار وإحاطتها بالقماش الأبيض على أن يتم إعادتها بعد انتهاء موسم الحج.



