رقم تاريخي لـ سيلفا بـ مباراة مان سيتي ضد بورنموث

المواطن - محمد سمعه

حقق اللاعب الإسباني دايفيد سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رقمًا تاريخيًّا في مباراة مان سيتي ضد بورنموث المقامة حاليًّا ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان دايفيد سيلفا تمكن من إحراز الهدف الأول لـ مان سيتي ضد بورنموث بالدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، وصنع الهدف الثاني للاعب البرازيلي غابرييل خيسوس الذي سُجل في الدقيقة الـ40 من عمر الشوط الأول.

إنجاز مميز لـ سيلفا بـ مباراة مان سيتي ضد بورنموث:

وبعد أن صنع سيلفا الهدف الثاني لـ مان سيتي ضد بورنموث، أصبح رصيده من التمريرات الحاسمة 93 تمريرة في الدوري الإنجليزي، ليكون في المركز التاسع في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي.

وبسبب الهدف الذي صنعه سيلفا في مباراة مان سيتي ضد بورنموث، فقد تخطى برقمه التاريخي، الإنجليزي ستيفن جيرارد نجم ليفربول الإنجليزي السابق في قائمة أكثر من صنع الأهداف بالدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد بورنموث، انتهى بتقدم مانشستر سيتي بثنائية دون رد.

وقبل إقامة مباراة مان سيتي ضد بورنموث، يتواجد مانشستر سيتي بالمركز الثاني في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة، وبفارق 21 نقطة عن نادي ليفربول صاحب المركز الأول، والذي يُواجه بعد قليل فريق أرسنال في الدوري الإنجليزي.

وتُقام مباراة مان سيتي ضد بورنموث، على ملعب الاتحاد معقل فريق السيتي.

السيتزنس يكتسح برايتون قبل مباراة مان سيتي ضد بورنموث:

يذكر أن مانشستر سيتي كان فاز على فريق برايتون بخماسية دون رد يوم السبت الماضي، وذلك قبل مواجهة مان سيتي ضد بورنموث، حيث سجل لـ السيتي في شباك برايتون كل من رحيم سترلينج بواقع ثلاثة أهداف ووغابرييل خيسوس واللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا.

وقبل إقامة مباراة مان سيتي ضد بورنموث، كانت المحكمة الرياضية أصدرت قرارًا برفع عقوبة حرمان مانشستر سيتي من المشاركة الأوروبية، ليشارك السيتي وبشكل رسمي في دوري أبطال أوروبا موسم 2020/ 2021.

وبعد مباراة مان سيتي ضد بورنموث، يستعد مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد الإسباني أوروبيًا في أغسطس المقبل، حيث تُقام المباراة ضمن منافسات إياب دور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا.



