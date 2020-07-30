رهو تؤثر على مكة المكرمة والحر على أشده

المواطن - مكة المكرمة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تواصل الحالة المطرية الصيفية رهو اليوم على عدة مناطق في المملكة.

وقال المسند في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر: اليوم الخميس تواصل الحالة المطرية الصيفية رهو تأثيرها على نواحٍ متفرقة من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وقد تمتد ناحية منطقة المدينة المنورة”.

وتابع المسند: لا تزال درجة الحرارة مرتفعة، وعادة خلال طالع الذراع (المرزم) يكون الحر على أشده.

طقس اليوم:

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

سحب رعدية:

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول مساء الغد شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



