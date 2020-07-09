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روائح كريهة وحشرات بعد تكدس نفايات حاويات حي الروضة!
طالب الأهالي الجهات المختصة بالتدخل وإيجاد الحلول

روائح كريهة وحشرات بعد تكدس نفايات حاويات حي الروضة!

2020/07/09
الساعة 11:54 صباحًا
- ‎فيالمواطن - مكة, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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روائح كريهة وحشرات بعد تكدس نفايات حاويات حي الروضة!
المواطن _ أحمد الشهري _جدة
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1 حشرات وروائح كريهة:
2 مطالب بالإزالة:

رصدت “المواطن” تكدس أكياس النفايات في إحدى الحاويات بمدخل حي الروضة ٥ شارع هاشم العدوي في محافظة جدة، بمشهد يناقض مساعي الجهات المختصة في مواجهة مظاهر التشوه الحضاري، خاصةً وأن النفايات قد تتسبب في انتشار الأمراض والقوارض.

حشرات وروائح كريهة:

وقال عدد من سكان الحي إن تكدس أكياس النفايات في حي الروضة يتسبب في تصاعد الروائح الكريهة وانتشار الحشرات حولها مما قد يتسبب في انتشار الأمراض والقوارض، مشيرين إلى أن بقاء هذه النفايات بهذا الشكل يتسبب في جعل مدخل الحي غير مناسب.

 

مطالب بالإزالة:

وطالب سكان الحي من الجهات المختصة بضرورة إيجاد الحلول التي تكفل عدم تكدس أكياس النفايات، للمساهمة في الحد من تصاعد الروائح الكريهة والمحافظة على أبنائهم.



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