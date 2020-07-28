روسيا تسجل 5395 إصابة جديدة و150 حالة وفاة بـ كورونا

المواطن - متابعة

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 5395 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 150 حالة وفاة.

وأفادت السلطات الصحية في روسيا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 823.515 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13.504 حالات وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 612.217 حالة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وأواخر الشهر الماضي، أوضحت المنظمة الأممية من أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.



