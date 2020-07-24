روسيا تشترط على الأجانب إجراء تحاليل كورونا قبل دخول أراضيها

المواطن - متابعة

قالت نائبة رئيس وزراء روسيا، تاتيانا غوليكوفا: إنه يتعين على الأجانب القادمين إلى روسيا، أن تكون لديهم نتائج اختبارات تثبت أنهم غير مصابين بفيروس كورونا لم تمر عليها 72 ساعة.

وأوضحت غوليكوفا أنه أما بالنسبة لمواطني روسيا القادمين من الخارج فيتعين عليهم إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في غضون 72 ساعة بعد وصولهم إلى الأراضي الروسية.

ويتزامن هذا الإجراء مع إعلان رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في وقت سابق اليوم، استئناف رحلات الطيران الدولي بداية من الأول من شهر أغسطس المقبل، من مطارات موسكو وسان بطرسبورغ وروستوف على الدون.

من جانبه قال وزير النقل الروسي، يفغيني ديتريخ: إن سلطات الطيران الروسية تتفاوض مع 30 دولة بشأن إعادة الرحلات الجوية.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وأواخر الشهر الماضي، أوضحت المنظمة الأممية من أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه: إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.



