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رونالدو يُنقذ اليوفي ضد أتالانتا بهدفين
ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين

رونالدو يُنقذ اليوفي ضد أتالانتا بهدفين

2020/07/12
الساعة 1:14 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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رونالدو يُنقذ اليوفي ضد أتالانتا بهدفين رونالدو يُسجل إحدى هدفي اليوفي ضد أتالانتا
المواطن - محمد سمعه
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1 الشوط الأول من مباراة اليوفي ضد أتالانتا
2 الشوط الثاني من مباراة اليوفي ضد أتالانتا

أنقذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق يوفنتوس من الخسارة في مباراة اليوفي ضد أتالانتا، وذلك بتسجيله هدفين للبيانكونيري في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي.

الشوط الأول من مباراة اليوفي ضد أتالانتا

وبدأ الشوط الأول من مباراة اليوفي ضد أتالانتا، بضغط هجومي من قبل لاعبي أتالانتا، الذين سعوا لإحراج يوفنتوس في ملعبه.

وبعد معاناة، تمكن اللاعب دوفان زاباتا من إحراز الهدف الأول لفريق أتالانتا عند حلول الدقيقة السادسة عشر من عمر الشوط الأول من مباراة اليوفي ضد أتالانتا.

ولم يتمكن يوفنتوس من إحراز أي أهداف خلال الشوط الأول من مباراة اليوفي ضد أتالانتا، لينتهي النصف الأول من المباراة، بتقدم أتالانتا بهدف دون رد.

الشوط الثاني من مباراة اليوفي ضد أتالانتا

وفي الشوط الثاني من مباراة اليوفي ضد أتالانتا، نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الأول للبيانكونيري في الدقيقة الخامسة والخمسين من عمر المباراة.

وتراجع أداء البيانكونيري بعد الهدف الأول، في مباراة اليوفي ضد أتالانتا، مما أعطى الفرصة لفريق أتالانتا للبحث عن تسجيل الهدف الثاني.

وتمكن اللاعب الأوكراني روسلان مالينوفسكي عند الدقيقة الثمانين، من إحراز الهدف الثاني لنادي أتالانتا، عبر تصويبة قوية خدعت الحارس فويتشيك تشيزني حارس يوفنتوس، لتُصبح نتيجة مباراة اليوفي ضد أتالانتا، هدفين لهدف لمصلحة أتالانتا.

اليوفي ضد أتالانتا
لقطة من مباراة اليوفي ضد أتالانتا

ولم يستسلم البيانكونيري، حيث سجل النجم رونالدو الهدف الثاني لـ اليوفي ضد أتالانتا، من ركلة جزاء عند حلول الدقيقة التسعين.

وبعد نهاية مباراة اليوفي ضد أتالانتا، أصبح رصيد يوفنتوس 76 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما أصبح رصيد أتالانتا 67 نقطة في المركز الثالث.




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