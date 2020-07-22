رياض محرز مرشح لجائزة لاعب الموسم في السيتي

المواطن - مروة نبيل

يُنافس الجزائري الدولي رياض محرز على جائزة أفضل لاعب في منافسات الموسم الرياضي الحالي، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

3 لاعبين يتنافسون:

وأعلن نادي مانشستر سيتي الانجليزي، اليوم الأربعاء، عن قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب هذا الموسم في صفوف النادي بتصويت الجماهير.

وضمت القائمة 3 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، يتقدمهم النجم الجزائري رياض محرز، والبلجيكي كيفن دي بروين، والإسباني ديفيد سيلفا.

رياض محرز:

ويعد رياض محرز من بين أبرز المرشحين لحصد جائزة الاتحاد لموسم 2019/ 2020؛ نظرًا للمستويات المميزة التي قدمها مع مانشستر سيتي هذا الموسم.

ورياض محرز واحد من أقوى أسلحة النادي الإنجليزي منذ انطلاق الموسم، حيث شارك في 46 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 12 هدفًا، وقدم 16 تمريرة حاسمة.

وسيجد محرز منافسة قوية من البلجيكي دي بروين، الذي قدم موسمًا خرافيًّا مع الأزرق السماوي، ونجح في تسجيل 13 هدفًا، وتقديم 22 تمريرة حاسمة، خلال مشاركاته الـ44 في جميع المسابقات.

وكان البرتغالي برناردو سيلفا قد توج بجائزة الاتحاد الموسم الماضي، بعد حصده 62 ألف من إجمالي الأصوات.



