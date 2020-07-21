‎الرئيسية
جديد الأخبار
زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات الباحة بنسبة 129%
لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين

زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات الباحة بنسبة 129%

2020/07/21
الساعة 10:55 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
51
0
طباعة
زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات الباحة بنسبة 129% الصحة
المواطن - واس

أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة الباحة بنسبة 129%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة، وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين الصحية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته “الصحة” مؤخرًا، بإضافة 2800 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يومًا في مختلف المستشفيات بجميع مناطق المملكة.

ويهدف ذلك لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

 




0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
جديد الأخبار
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :