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زيادة السعة السريرية بالعناية المركزة بمستشفيات نجران 75 %
بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين

زيادة السعة السريرية بالعناية المركزة بمستشفيات نجران 75 %

2020/07/27
الساعة 2:23 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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زيادة السعة السريرية بالعناية المركزة بمستشفيات نجران 75 %
المواطن - واس

أعلنت وزارة الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة نجران بنسبة 75%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته “الصحة” مؤخرًا عن إضافة ما يقارب 3000 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يومًا في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وإستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19.




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