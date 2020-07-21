زيادة حادة غير متوقعة في مخزونات النفط الأمريكية

المواطن - متابعة

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة حادة غير متوقعة الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقفزت مخزونات الخام 7.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من يوليو لتصل إلى 531 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وقال معهد البترول: إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 716 ألف برميل.

وهبطت مخزونات البنزين مليوني برميل، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضًا قدره 618 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.4 مليون برميل متماشية مع توقعات المحللين.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفضت 825 ألف برميل يوميًّا.



