زيدان يحسم مصيره بعد التتويج بـ الدوري الإسباني

المواطن - محمد سمعه

حسم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ ريال مدريد، مصيره مع النادي الملكي وذلك بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني أول أمس الخميس عقب الفوز على فريق فياريال بثنائية مقابل هدف في الجولة السابعة والثلاثين.

وتحدث زيدان خلال المؤتمر الصحافي قبل مباراة الريال وليجانيس في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإسباني فقال: “أنا مستمر مع ريال مدريد حتى نهاية عقدي، أنا سعيد بالفترة الحالية، ولكن لا يوجد شيء ثابت في عالم كرة القدم”.

وأضاف زيدان: ” لا يُمكن الحديث عن مصير الموسم المقبل، لأن بطولات الموسم الحالي لم تنتهي بعد وقبل أي قرار سأقوم بالتفكير واتخاذ القرار المناسب”.

ريال مدريد بطل الليجا في عهد زيدان

من ناحية أخرى، تُوج نادي ريال مدريد أول أمس الخميس بلقب الدوري الإسباني للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه، وذلك بعد الفوز على فريق فياريال بثنائية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الليجا.

وكان الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد فياريال، شهد تألقًا هجوميًا كبيرًا من قبل لاعبي الريال الذين سعوا لإحراز الهدف الأول.

وتمكن الفرنسي كريم بنزيمة من إحراز الهدف الأول لـ الريال ضد فياريال بالدقيقة التاسعة والعشرين، بعد تمريرة متقنة من اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش. وانتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وفياريال بتقدم النادي الملكي بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني، واصل نادي ريال مدريد ضغطه القوي، وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني حتى نجح بنزيمة في تسجيل الهدف الثاني له من ركلة جزاء بالدقيقة السابعة والسبعين. وقبل نهاية المباراة، قلّص فريق فياريال النتيجة حيث سجل فيسنتي إيبورا الهدف الوحيد للغواصات الصفراء في شباك ريال مدريد بالدقيقة الثالثة والثمانين. وأصبح رصيد ريال مدريد بعد الفوز 86 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد فياريال عند 57 نقطة في المركز الخامس. ونجح ريال مدريد في حصد اللقب رقم 34 له في الدوري الإسباني، وذلك بعد فوز برشلونة بلقب الليجا في آخر موسمين. بنزيمة يُنافس على صدارة هدافي الدوري الإسباني وتمكن بنزيمة من الوصول إلى 21 هدفًا في الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي بعدما سجل نفس الرصيد من الأهداف بموسم 2018/2019. وستكون المباراة الأخيرة لنادي ريال مدريد في دوري موسم 2019/2020، ضد ليجانيس غدًا الأحد في الجولة الثامنة والثلاثين.



