سامبدوريا ضد ميلان .. الروسونيري يُمطر الشباك برباعية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة سامبدوريا ضد ميلان، اليوم الأربعاء، بفوز الروسونيري برباعية مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين بالدوري الإيطالي.

الشوط الأول من مباراة سامبدوريا ضد ميلان:

وبدأ الشوط الأول من مباراة سامبدوريا ضد ميلان، بضغط هجومي قوي من قبل فريق الميلان، الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بالدقيقة الـ4 من عمر الشوط الأول.

وخلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول من مباراة سامبدوريا ضد ميلان، حاول فريق سامبدوريا العودة ولكن دون جدوى، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم الروسونيري بهدف دون رد.

الشوط الثاني من مباراة سامبدوريا ضد ميلان:

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة سامبدوريا ضد ميلان، كشر فريق الميلان عن أنيابه الهجومية، فنجح في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب التركي هاكان تشالهانوجلو بالدقيقة الثالثة والخمسين.

وواصل الميلان ضغطه، وذلك من أجل إحراز الهدف الثالث، فعاد السويدي إبراهيموفيتش مضيفًا الهدف الثالث لـ ميلان والثاني له في شباك سامبدوريا بالدقيقة التاسعة والخمسين.

ووسط محاولات من فريق سامبدوريا لإحراز الهدف الأول له في لقاء سامبدوريا ضد ميلان، تمكن اللاعب كريستوفر اسكيلدسين من إحراز الهدف الوحيد لـ سامبدوريا بالدقيقة السابعة والثمانين.

واختتم اللاعب البرتغالي رفائيل لياو رابع أهداف الروسونيري في مباراة سامبدوريا ضد ميلان، بالدقيقة الثالثة والتسعين من عمر المباراة.

وكانت مباراة سامبدوريا ضد ميلان، أُقيمت على ملعب لويجي فيراريس معقل فريق سامبدوريا.

وأصبح رصيد الروسونيري بعد نهاية مباراة سامبدوريا، 63 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد فريق سامبدوريا عند 41 نقطة في المركز الخامس عشر.

وبعد نهاية مباراة سامبدوريا ضد ميلان، تُقام حاليًّا مباراة يوفنتوس ضد كالياري، حيث انتهى الشوط الأول منها بتقدم كالياري بهدفين دون رد.



