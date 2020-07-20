‎الرئيسية
جديد الأخبار
سبب بكاء أبو حورية أثناء إلقاء قصيدة بمحايل
تذكر في تلك اللحظة الشهداء والجنود البواسل بالحد الجنوبي

سبب بكاء أبو حورية أثناء إلقاء قصيدة بمحايل

2020/07/20
الساعة 10:21 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
335
0
طباعة
سبب بكاء أبو حورية أثناء إلقاء قصيدة بمحايل
المواطن - محايل

قال الطفل عبدالله أبو حورية الذي بكى خلال إلقائه قصیدة عن الوطن عن سبب انهمار دموعه، إنه تذكر في تلك اللحظة الشهداء والجنود البواسل بالحد الجنوبي.

وتمنى الطفل أبو حورية خلال مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، مقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإلقاء قصيدة أمامه.

وقال الطفل أبو حورية الذي يدرس في الصف الرابع ابتدائي بإحدى مدارس محافظة محايل عسیر، إنه لا يمكن لأحد أن يعطي الوطن حقه.

ووجه الطفل عبدالله أبو حورية التحية والشكر إلى المُرابطين بالحد الجنوبي.

 




0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
جديد الأخبار
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :