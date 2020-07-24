سبب تأجيل مباراة الاتحاد وضمك الودية

كما أن المدرب فابيو كاريلي لم يفكر في الاستغناء عن فهد المولد وأبلغ إدارة الاتحاد بأنه غير معروض للبيع وفقًا لـ”الوطن”.

وفي وقت سابق، فكّر نادي الهلال في التعاقد مع النجم فهد المولد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحول هذا الأمر قام الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل بكشف كافة التفاصيل عن اهتمام الهلال بضم المولد، حيث أطلق على الأمر اسم “اللغز المثير للجدل”.

الهلال مهتم بضم نجم الاتحاد:

وكان المريسل ألمح يوم 21 يونيو الماضي أن الهلال مهتم بضم فهد المولد، قائلًا بأن عرضًا مغريًا من الأزرق وصل إلى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي.

وأشار المريسل إلى أن الهلال فكّر في التفريط هتان باهبري ونواف العابد لنادي الاتحاد مقابل ضمّ المولد مع تقديم عرض مالي قيمته 5 ملايين ريال.

وذكر المريسل أن الاتحاد لم يقبل بعرض الهلال، خاصة أن الفريق الاتحادي لا يُفكر على الإطلاق في التفريط في المولد خلال الفترة المقبلة.

ولكي يُوفر الهلال السيولة المالية من أجل الصفقة، فإن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو يُفكر في الاستغناء عن هتان باهبري ونواف العابد والمدافع عبدالله الحافظ؛ كونهم لا يشاركون بصفة أساسية مع الفريق الهلالي مؤخرًا وفقًا لـ“الوطن”.

وأضافت الصحيفة أن لوشيسكو مهتم بضم فهد المولد وعلي حسن لاعب الفتح وعبدالله الحمدان لاعب الشباب، لتدعيم صفوف الزعيم المنافس على الفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا.