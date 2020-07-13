سبب جديد يدفع خربين لمغادرة الهلال

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اللاعب السوري عمر خربين، مهاجم الفريق الكروي الأول بـ الهلال، أصبح قريبًا من مغادرة أزرق العاصمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعانى عمر خربين، وذلك بسبب عدم تقديمه للأداء المنتظر مع الفريق الهلالي، حيث طالبت الجماهير الزرقاء برحيله عن الأزرق بعد عودة الهلال من المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت ديسمبر الماضي في قطر.

وطلب المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، من إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل، الاستغناء عن خربين وضم مهاجم آخر أفضل في الميركاتو الصيفي وفقًا لـ “الوطن”.

وتبذل إدارة الهلال قصارى جهدها، خلال الفترة الحالية، لضم لاعبين بدلًا من البرازيلي كارلوس إدواردو وخربين.

فترة قصيرة لمهاجم الهلال مع بيراميدز

وكان عمر خربين لعب في النصف الثاني من موسم 2018/2019 مع نادي بيراميدز المصري على سبيل الإعارة لكنه لم يستمر مع الفريق ليعود إلى الهلال بعد ذلك.

من ناحية أخرى، حدد نادي الهلال، شرطه الوحيد وذلك من أجل الإبقاء على البرازيلي كارلوس إدواردو، الذي ينتهي عقده مع أزرق العاصمة بنهاية موسم 2019/2020.

وكانت العديد من الأندية أبدت اهتمامها بالتعاقد مع إدواردو مثل النادي الأهلي وشباب الأهلي دُبي الإماراتي وبعض الأندية البرازيلية.

شرط الهلال للإبقاء على إدواردو

ولن يُمانع الهلال الإبقاء على كارلوس إدواردو، في مقابل تخفيض مطالبه المالية حيث طلب إدواردو الحصول على 5 ملايين دولار سنويًا كراتب، مقابل التجديد له لمدة 3 مواسم، بينما يود الهلال منحه راتب سنوي قدره 3 ملايين دولار مع التجديد لمدة موسم وفقًا لـ “الرياضية”.

وكان المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال أخبر إدارة النادي أنه لن يُمانع بقاء إدواردو، مما جعل الإدارة الهلالية تحدد شرطها لمنع رحيل اللاعب البرازيلي.



