سبب عدم تمديد الاتحاد لعقد أمين بخاري

المواطن - مروة نبيل

أثار قرار إدارة نادي الاتحاد بعدم تمديد عقد حارس المرمى أمين بخاري حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي حالة من الجدل.

رحيل أمين بخاري

وأوضحت مصادر خاصة أن ضعف مشاركة أمين بخاري كلاعب أساسي أو احتياطي فيما تبقى من مباريات للفريق في الدوري جعلت إدارة الاتحاد لا تُفكر في التمديد، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وأشارت إلى أن فريق الاتحاد يملك 6 حراس مرمى مميزين خلال الفترة الحالية، وهم؛ البرازيلي مارسيلو غروهي، عساف القرني، فواز القرني، راكان النجار، محمد أبو عصيدة ورغدان سامر.

بخاري في النصر

وكان نادي النصر قد أعلن في يناير الماضي عن تعاقده رسميًا مع أمين بخاري بعقد يمتد لثلاث سنوات مع أفضلية التمديد لسنتين إضافيتين، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة، دون التوقيع مع نادي الاتحاد.

وأعلن بخاري عن رحيله من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مؤخرًا عبر حسابه الرسمي على موقع “انستقرام”، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحق للحارس أمين بخاري المشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حاليًا، ولكن دون اللعب في المباريات الرسمي، حتى يتم تسجيله في قائمته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.